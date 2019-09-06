Форвард сборной Польши: попробуем удивить Россию

6 сентября сборная России по баскетболу проведёт первую встречу на стадии второго группового этапа Кубка мира-2019. Команде Базаревича будет противостоять сборная Польши. Форвард поляков Аарон Цель поделился ожиданиями от матча, дав понять, что он включает российскую команду в список претендентов на медали.
«Теперь мы играем с командами, которые способны завоёвывать медали на таких турнирах. Это определённо другой уровень. Мы же идём шаг за шагом. Пытаемся не думать, с кем мы играем и чего достигала та или иная команда. Попробуем сыграть даже лучше, чем в первом групповом этапе и постараемся удивить Россию», — приводит слова Целя официальный сайт Польской федерации баскетбола.
Напомним, на стадии первой групповой этапы поляки одержали победы во всех матчах.
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