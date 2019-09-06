Попович: легионеры из НБА в матчах за сборные превращаются в супергероев

Главный тренер сборной США по баскетболу Грег Попович поделился мыслями о легионерах в НБА, которые в матчах за свои национальные сборные превращаются в супергероев.

«Когда они играют за свои сборные, мы можем сказать, что они превращаются в супергероев. Они объединяются, проникаются отношениями, становятся частью команды и просто получают удовольствие от совместных выступлений. Это распространяется на всех участников турнира, и вы можете видеть это», — приводит слова Поповича Clutch Points.

Завтра, 7 сентября, сборная США проведёт первый поединок второго группового этапа чемпионата мира. Подопечные Поповича встретятся с национальной командой Греции. На первом групповом этапе соревнований США одержали победы во всех матчах.