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Блатт: у России ещё есть шанс отобраться на Олимпиаду

Блатт: у России ещё есть шанс отобраться на Олимпиаду
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Экс-главный тренер сборной России Дэвид Блатт прокомментировал поражение сборной России от Польши на Кубке мира-2019 по баскетболу. После этой неудачи россияне лишились шансов пробиться в четвертьфинал соревнований.

«Надежда умирает последней. У России ещё есть шансы отобраться на Игры-2020 в Токио. Когда в составе у Сергея Базаревича будет Алексей Швед, Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагий Тимофей Мозгов, он сможет решить любые задачи. Даже самые сложные. Так что я верю в российских ребят», — приводит слова специалиста издание «Известия».

После поражения от поляков и победы аргентинцев над Венесуэлой россияне потеряли шансы на продолжение борьбы. На чемпионате мира команде Базаревича осталось провести одну встречу. 8 сентября они сыграют с соперниками из Венесуэлы.

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