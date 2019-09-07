Понитка: Польша в матче со сборной России переписала историю

Форвард сборной Польши Матеуш Понитка поделился впечатлениями от победы своей национальной команды над сборной России в матче второй стадии группового этапа Кубка мира-2019. Благодаря этому успеху поляки обеспечили себе выход в четвертьфинал состязаний, по словам Понитки, таким образом, команда переписала собственную историю.

«Это большое счастье для всех любителей баскетбола в нашей стране. Мы переписали историю и сделали это в тяжелейшем матче со сборной России — полуфиналистами последнего Евробаскета. Хочу сказать слова уважения всем российским игрокам. Обе команды заслуживали победить, но мы оказались немного сильнее», — приводит слова Матеуша Понитки издание «Известия».

Напомним, Понитка выступает в Единой лиге ВТБ. В минувшем сезоне он защищал цвета «Локомотива-Кубань», а летом 2019 года перебрался в «Зенит».