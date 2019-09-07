Понитка: Польша в матче со сборной России переписала историю

Форвард сборной Польши Матеуш Понитка поделился впечатлениями от победы своей национальной команды над сборной России в матче второй стадии группового этапа Кубка мира-2019. Благодаря этому успеху поляки обеспечили себе выход в четвертьфинал состязаний, по словам Понитки, таким образом, команда переписала собственную историю.
«Это большое счастье для всех любителей баскетбола в нашей стране. Мы переписали историю и сделали это в тяжелейшем матче со сборной России — полуфиналистами последнего Евробаскета. Хочу сказать слова уважения всем российским игрокам. Обе команды заслуживали победить, но мы оказались немного сильнее», — приводит слова Матеуша Понитки издание «Известия».
Напомним, Понитка выступает в Единой лиге ВТБ. В минувшем сезоне он защищал цвета «Локомотива-Кубань», а летом 2019 года перебрался в «Зенит».
- 7 сентября 2019
-
00:22
-
00:17
- 6 сентября 2019
-
22:28
-
22:02
-
20:45
-
19:51
-
18:28
-
17:47
-
16:46
-
14:56
-
14:45
-
13:49
-
13:34
-
13:28
-
13:09
-
10:51
-
10:41
-
09:35
-
04:25
-
00:44
- 5 сентября 2019
-
23:28
-
22:35
-
21:36
-
20:53
-
20:05
-
18:36
-
17:20
-
16:11
-
15:50
-
14:47
-
13:33
-
13:27
-
12:01
-
10:36
-
09:18