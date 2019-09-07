Роуз: для моих друзей я член Зала славы

Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Деррик Роуз оценил шансы стать членом Зала славы НБА.
«Я член Зала славы. Не для всех, но для моих друзей, для тех, с кем я рос. Я сделал то, что должен был. Я всё осуществил. Представьте, вам 12 или 13 лет и на вас возлагают огромную ответственность окружающие, считающие тебя тем самым человеком, которому дастся это сделать», — приводит слова Деррика Роуза Bleacher Report.
Минувший регулярный чемпионат Роуз провёл в составе «Миннесоты Тимбервулвз». Сезон-2018/19 стал для него одним из лучших за последние годы, и в какой-то момент он даже претендовал на получение звания лучшего шестого игрока. В регулярном чемпионате Роуз принял участие в 51 поединке (13 — в стартовом составе), набирая 18,0 очка, собирая 2,7 подбора и совершая 4,3 передачи за 27,3 минуты.
Роуз является самым молодым MVP в истории НБА.
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