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Карасёв: не нашёл себя на Кубке мира — 2019

Карасёв: не нашёл себя на Кубке мира — 2019
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Форвард сборной России Сергей Карасев прокомментировал неудачное выступление сборной на чемпионате мира — 2019 в Китае. Напомним, российская сборная смогла пробиться в основной этап турнира, однако завершит выступления на стадии группового этапа.

«Не знаю, почему не сложилось в Китае у меня. Трудно сказать, я не нашел себя на этом Кубке мира. Все это мотивирует меня доказывать все заново, заново показывать. Хочется обратно, хочется снова выходить с высоко поднятой головой. Буду работать, что еще остается. Буду тренироваться больше, только через труд и усилия можно вернуться», — приводит слова Сергей Карасёва «Р-Спорт».

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