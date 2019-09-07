Литва подала протест на результат матча с Францией

Сегодня, 7 сентября, в Китае прошёл матч второго тура второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу в квартете L, в котором сборная Франции встретилась с командой Литвы. Поединок прошёл в напряжённой борьбе. Литовцы, пытавшиеся догнать соперников практически на протяжении всей встречи, в заключительном игровом отрезке имели шансы на победу.
В последней атаке, уступая в счёте 75:78, литовцы атаковали кольцо французов. Центровой сборной Франции Руди Гобер смахнул мяч с дужки с нарушением правил, однако судьи не заметили нарушения. В итоге, сборная Литвы приняла решение подать протест на результат встречи с Францией, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Донатас Урбонас. Решение руководства ФИБА ожидается в воскресенье, 8 сентября.
Напомним, из-за этого поражения Литва лишилась шансов на выход в четвертьфинал.
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