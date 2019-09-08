Попович: правила ФИБА упрощают защиту от Адетокунбо

Главный тренер сборной США по баскетболу Грег Попович признался, что противостоять форварду сборной Греции Яннису Адетокунбо по правилам ФИБА легче, чем это делать по правилам, действующим за океаном.

«Легче ли сдерживать Адетокунбо по правилам ФИБА? Соглашусь, что это упрощает защиту. Всё познаётся в сравнении. Яннис отличный игрок. В целом, в матче с Грецией мы старались оставаться активными в обороне и сделали работу так хорошо, как могли.

Что касается трёхочковых бросков, то, к сожалению, людям нравится это, хотя броски с дальней дистанции уничтожают чистоту игры. Вскоре в баскетболе появятся четырёхочковые и пятиочковые, но это приходится принимать и присоединяться к этому цирку", — приводит слова Поповича Eurohoops.