17 очков Воронцевича помогли сборной России победить Венесуэлу на ЧМ-2019

На Кубке мира по баскетболу в Китае завершился очередной матч с участием сборной России. Сегодня, 8 сентября, команда Базаревича встречалась с соперниками из Венесуэлы. Этот поединок не имел турнирного значения, так как обе команды потеряли шансы на выход в четвертьфинал в предыдущем туре второго группового этапа.

Матч прошёл в невысоком темпе. В первой его половине на паркете шла равная игра, что отразилось в цифрах на табло. На большой перерыв команды ушли при счёте 27:27. Во второй половине россияне прибавили и уже в третьей четверти совершили рывок, выйдя вперёд на шесть очков. В заключительном игровом отрезке им удалось закрепить преимущество и оформить победу — 69:60.

Самым результативным в составе сборной России стал Андрей Воронцевич, собравший коллекцию из 17 очков, 9 подборов и 5 передач. У Венесуэлы 19 очков и 10 подборов набрал Майкл Каррера.