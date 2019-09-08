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17 очков Воронцевича помогли сборной России победить Венесуэлу на ЧМ-2019

17 очков Воронцевича помогли сборной России победить Венесуэлу на ЧМ-2019
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

На Кубке мира по баскетболу в Китае завершился очередной матч с участием сборной России. Сегодня, 8 сентября, команда Базаревича встречалась с соперниками из Венесуэлы. Этот поединок не имел турнирного значения, так как обе команды потеряли шансы на выход в четвертьфинал в предыдущем туре второго группового этапа.

Матч прошёл в невысоком темпе. В первой его половине на паркете шла равная игра, что отразилось в цифрах на табло. На большой перерыв команды ушли при счёте 27:27. Во второй половине россияне прибавили и уже в третьей четверти совершили рывок, выйдя вперёд на шесть очков. В заключительном игровом отрезке им удалось закрепить преимущество и оформить победу — 69:60.

Самым результативным в составе сборной России стал Андрей Воронцевич, собравший коллекцию из 17 очков, 9 подборов и 5 передач. У Венесуэлы 19 очков и 10 подборов набрал Майкл Каррера.

ЧМ-2019 (м). Группа I. 2-й тур
08 сентября 2019, воскресенье. 11:00 МСК
Венесуэла
Окончен
60 : 69
Россия
Венесуэла: Варгас, Замора, Чоурьо, Бетельми, Перес, Руис, Гратероль, Гильент, Льюис, Каррера, Кольменарес
Россия: Сопин, Карасёв, Бабурин, Мотовилов, Фридзон, Ивлев, Антонов, Зубков, Воронцевич, М. Кулагин, Валиев, Курбанов
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