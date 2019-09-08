17 очков Воронцевича помогли сборной России победить Венесуэлу на ЧМ-2019

На Кубке мира по баскетболу в Китае завершился очередной матч с участием сборной России. Сегодня, 8 сентября, команда Базаревича встречалась с соперниками из Венесуэлы. Этот поединок не имел турнирного значения, так как обе команды потеряли шансы на выход в четвертьфинал в предыдущем туре второго группового этапа.
Матч прошёл в невысоком темпе. В первой его половине на паркете шла равная игра, что отразилось в цифрах на табло. На большой перерыв команды ушли при счёте 27:27. Во второй половине россияне прибавили и уже в третьей четверти совершили рывок, выйдя вперёд на шесть очков. В заключительном игровом отрезке им удалось закрепить преимущество и оформить победу — 69:60.
Самым результативным в составе сборной России стал Андрей Воронцевич, собравший коллекцию из 17 очков, 9 подборов и 5 передач. У Венесуэлы 19 очков и 10 подборов набрал Майкл Каррера.
- 8 сентября 2019
-
13:04
-
12:27
-
10:57
-
09:49
-
00:21
- 7 сентября 2019
-
22:59
-
21:54
-
20:47
-
18:58
-
17:31
-
16:49
-
13:55
-
12:44
-
11:28
-
10:00
-
00:22
-
00:17
- 6 сентября 2019
-
22:28
-
22:02
-
20:45
-
19:51
-
18:28
-
17:47
-
16:46
-
14:56
-
14:45
-
13:49
-
13:34
-
13:28
-
13:09
-
10:51
-
10:41
-
09:35
-
04:25
-
00:44