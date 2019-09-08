Мотовилов: после поражения от Польши в команде была потухшая атмосфера

Защитник сборной России по баскетболу Григорий Мотовилов поделился впечатлениями от победы команды над Венесуэлой в матче Кубка мира — 2019, дав понять, что успех был важен с психологической точки зрения.

«Для меня каждый матч — это огромный адреналин, огромные эмоции. Ребятам опытным, которые играли в „Финале четырёх“ Евролиги, было сложно настроиться на этот матч. Для меня же это опыт игры на таком высоком уровне, поэтому проблем с настроем не было.

Да, матч ничего не значил, но уехать с хорошим настроением и эмоциями тоже очень важно. Хотя бы для будущего, чтобы не было такой потухшей атмосферы, как было после поражения от Польши.

Благодаря игре на ЧМ понял, над чем нужно работать, куда расти. Буду развиваться дальше. В любом случае, здесь собраны лучшие игроки мира. Ты ходишь на ужин и видишь их вживую. Даже когда нет игры, ты смотришь отличный баскетбол и думаешь: «О да, я же тоже в этом участвую. Я тоже здесь!» Вчера, например, играли Франция с Литвой, отличный матч, США с греками рубились. Внукам буду рассказывать", — передаёт слова Мотовилова корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.