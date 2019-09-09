Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по баскетболу—2019

Сборная США переиграла национальную команду Бразилии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу—2019. Американцы с первой четверти захватили инициативу, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в три очка. Второй игровой отрезок также остался за США, но с минимальным перевесом.



После большого перерыва бразильцам так и не удалось навязать свою игру соперникам: как итог — все четыре четверти остались за сборной США, а вместе с ними и матч. Итоговый счёт встречи — 89:73 (21:18, 22:21, 24:17, 22:17) в пользу сборной США.



Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары стадии плей-офф Кубка мира. США в 1/4 финала сыграют со сборной Франции, которая уступила Австралии в заключительном матче группового этапа (98:100). Австралийцы в свою очередь сыграют со сборной Чехии.



Кубок мира по баскетболу—2019. Четвертьфиналы



Аргентина — Сербия — 10 сентября

Испания — Польша — 10 сентября

США — Франция — 11 сентября

Австралия — Чехия — 11 сентября.