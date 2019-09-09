Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по баскетболу—2019

Сборная США переиграла национальную команду Бразилии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу—2019. Американцы с первой четверти захватили инициативу, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в три очка. Второй игровой отрезок также остался за США, но с минимальным перевесом.
После большого перерыва бразильцам так и не удалось навязать свою игру соперникам: как итог — все четыре четверти остались за сборной США, а вместе с ними и матч. Итоговый счёт встречи — 89:73 (21:18, 22:21, 24:17, 22:17) в пользу сборной США.
Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары стадии плей-офф Кубка мира. США в 1/4 финала сыграют со сборной Франции, которая уступила Австралии в заключительном матче группового этапа (98:100). Австралийцы в свою очередь сыграют со сборной Чехии.
Кубок мира по баскетболу—2019. Четвертьфиналы
Аргентина — Сербия — 10 сентября
Испания — Польша — 10 сентября
США — Франция — 11 сентября
Австралия — Чехия — 11 сентября.
- 9 сентября 2019
-
17:22
-
16:57
-
15:35
-
14:29
-
13:38
-
12:28
-
11:28
-
10:31
-
09:05
- 8 сентября 2019
-
22:52
-
21:45
-
19:14
-
17:48
-
16:28
-
15:22
-
14:31
-
13:58
-
13:40
-
13:04
-
12:27
-
10:57
-
09:49
-
00:21
- 7 сентября 2019
-
22:59
-
21:54
-
20:47
-
18:58
-
17:31
-
16:49
-
13:55
-
12:44
-
11:28
-
10:00
-
00:22
-
00:17