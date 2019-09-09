Куртинайтис: хотим выйти на хороший уровень физической готовности к 20 сентября
Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал итоги товарищеского матча с «Астаной» (88:81).
«Сейчас мы находимся под нагрузками, у нас есть план и задача стоит — выйти на хороший уровень физической готовности к 20 сентября. Но рад, что победили, для команды сейчас в психологическом плане это важно, тем более что игра не была простой.
Йеребко пока играл не так много, он недавно приехал, Букер только восстанавливается после болезни, а вот Тимма, которого недавно беспокоило колено, выглядел очень хорошо. Вольхин забросил важные мячи в нужный момент, у Игоря есть свой игровой стиль, понятно, как с ним работать, и мы на него надеемся», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.
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