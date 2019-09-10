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Аргентина не пустила Сербию в полуфинал ЧМ по баскетболу

Аргентина не пустила Сербию в полуфинал ЧМ по баскетболу
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Сборная Аргентины одержала победу в четвертьфинальном матче чемпионата мира по баскетболу с командой Сербии. Аргентинцы выиграли первые две четверти, и к большому перерыву их преимущество составляло 5 очков — 54:49. В третьей четверти Сербия сократила отрыв до одного очка, выиграв десятиминутку со счётом 18:14, однако в заключительной четверти аргентинцы набрали 29 очков, тогда как их соперники — только 20. Окончательный счёт матча — 97:87 в пользу Аргентины.

В полуфинале соперником аргентинцев станет победитель встречи сборных США и Франции. Матч этих команд состоится завтра, 11 сентября, и начнётся в 14:00 мск. В другой половине турнирной сетки собраны пары Испания — Польша (начало — 10 сентября в 16:00 мск) и Австралия — Чехия (начало — 11 сентября в 16:00 мск).

ЧМ-2019 (м). 1/4 финала
10 сентября 2019, вторник. 14:00 МСК
Аргентина
Окончен
97 : 87
Сербия
Аргентина: Скола - 20, Кампаццо - 18, Гарино - 15, Дек - 13, Вильдоса - 11, Лапровиттола - 8, Бруссино - 4, Делья - 4, Фьеллеруп - 2, Гальисси - 2, Каффаро, Редиво
Сербия: Богданович - 21, Бьелица - 18, Йокич - 16, Лучич - 12, Йович - 7, Мичич - 5, Гудурич - 5, Симонович - 3, Радулица, Бирчевич, Милутинов, Марьянович
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