Аргентина не пустила Сербию в полуфинал ЧМ по баскетболу

Сборная Аргентины одержала победу в четвертьфинальном матче чемпионата мира по баскетболу с командой Сербии. Аргентинцы выиграли первые две четверти, и к большому перерыву их преимущество составляло 5 очков — 54:49. В третьей четверти Сербия сократила отрыв до одного очка, выиграв десятиминутку со счётом 18:14, однако в заключительной четверти аргентинцы набрали 29 очков, тогда как их соперники — только 20. Окончательный счёт матча — 97:87 в пользу Аргентины.

В полуфинале соперником аргентинцев станет победитель встречи сборных США и Франции. Матч этих команд состоится завтра, 11 сентября, и начнётся в 14:00 мск. В другой половине турнирной сетки собраны пары Испания — Польша (начало — 10 сентября в 16:00 мск) и Австралия — Чехия (начало — 11 сентября в 16:00 мск).