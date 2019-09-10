Кириленко: навыки Сопина и Мотовилова соответствовали уровню чемпионата мира
Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился впечатлениями от выступления на Кубке мира — 2019 молодых игроков сборной России — Григория Мотовилова и Андрея Сопина, которые в минувшем сезоне защищали цвета команд Суперлиги-1. По словам функционера, уровень баскетболистов соответствовал высокому уровню турнира.
«Молодые ребята — Мотовилов и Сопин — неожиданно выстрелили в отдельных играх ЧМ-2019. Сопин здорово выглядел в матче с Аргентиной, Мотовилов — с Венесуэлой и Кореей. Их навыки вполне соответствовали уровню ЧМ, а вот опыта и агрессии пока не хватает. Поэтому если смогут организовать себя ментально, то заиграют где угодно, в том числе в ведущих клубах Единой лиги», — приводит слова Кириленко «Известия».
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