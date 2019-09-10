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19 очков Рубио помогли Испании победить Польшу и пройти в полуфинал ЧМ-2019

19 очков Рубио помогли Испании победить Польшу и пройти в полуфинал ЧМ-2019
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Сегодня, 10 сентября, в Китае прошли два четвертьфинальных матча Кубка мира — 2019 по баскетболу. В первом из них сборная Сербии сенсационно уступила дорогу в полуфинал аргентинцам. Во втором четвертьфинальном поединке встретились команды Испании и Польши. Здесь обошлось без неожиданностей.

Испанцы с первых же минут завладели инициативой и наращивали преимущество от четверти к четверти. Поляки не давали пиренейцам уйти в большой отрыв и пытались сохранять интригу до конца встречи, впрочем, подопечные Скариоло уверенно контролировали происходящее на паркете. Счёт матча — 90:78 в пользу Испании.

Самым результативным в составе победителей стал Рики Рубио, набравший 19 очков, собравший 5 подборов и совершивший 9 передач. У Польши 19 баллов набрал Эй Джей Слотер.

В полуфинале турнира испанцы встретятся с победителем пары Австралия — Чехия.

ЧМ-2019 (м). 1/4 финала
10 сентября 2019, вторник. 16:00 МСК
Испания
Окончен
90 : 78
Польша
Испания: Рубио - 19, Фернандес - 16, Эрнангомес - 14, Марк Газоль - 10, Клавер - 6, Льюль - 4, Ориола - 2, Рибас - 1, Колом, Рабаседа, Бейран
Польша: Слотер - 19, Вачиньски - 15, Соколовский - 11, Кулиг - 10, Понитка - 9, Хрицанюк - 8, Цель - 3, Кошарек - 3, Бальцеровски, Олейничак, Лачиньский, Грушецки
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