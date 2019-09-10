19 очков Рубио помогли Испании победить Польшу и пройти в полуфинал ЧМ-2019

Сегодня, 10 сентября, в Китае прошли два четвертьфинальных матча Кубка мира — 2019 по баскетболу. В первом из них сборная Сербии сенсационно уступила дорогу в полуфинал аргентинцам. Во втором четвертьфинальном поединке встретились команды Испании и Польши. Здесь обошлось без неожиданностей.

Испанцы с первых же минут завладели инициативой и наращивали преимущество от четверти к четверти. Поляки не давали пиренейцам уйти в большой отрыв и пытались сохранять интригу до конца встречи, впрочем, подопечные Скариоло уверенно контролировали происходящее на паркете. Счёт матча — 90:78 в пользу Испании.

Самым результативным в составе победителей стал Рики Рубио, набравший 19 очков, собравший 5 подборов и совершивший 9 передач. У Польши 19 баллов набрал Эй Джей Слотер.

В полуфинале турнира испанцы встретятся с победителем пары Австралия — Чехия.