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Майкл Джордан пожертвовал $ 1 млн пострадавшим от урагана на Багамах

Майкл Джордан пожертвовал $ 1 млн пострадавшим от урагана на Багамах
Баскетбол / НБА 0

Легендарный экс-баскетболист НБА, член Зала славы и владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан не остался в стороне от трагедии, которая постигла в эти дни Багамские острова. На эту страну Карибского бассейна обрушился ураган «Дориан», его жертвами стали более 40 человек, десятки числятся пропавшими без вести. В связи с произошедшим Джордан принял решение пожертвовать пострадавшим от природного катаклизма $ 1 млн, сообщает официальный сайт НБА.

Майкл отметил, что потрясён трагедией.

«Моё сердце — с каждым из пострадавших и с теми, кто потерял дорогих себе людей. Люди Багамских островов сильны и жизнерадостны. Надеюсь, моё пожертвование поможет им, когда они будут работать над преодолением последствий урагана», — сказал Джордан.

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