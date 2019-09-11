Экс-игрок «Локомотива-Кубань» начал тренировки с «Голден Стэйт»

Защитник Малкольм Дилэйни, который с 2014 по 2016 год выступал за «Локомотив-Кубань», приступил к тренировкам в составе «Голден Стэйт Уорриорз», финалистов Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2018/19, сообщает Hoopsrumors.

В составе «Локомотива-Кубань» Дилэйни выходил в «Финал четырёх Евролиги» в 2016 году, где помог краснодарскому клубу занять третье место. Минувший сезон Дилэйни провёл в чемпионате Китая, защищая цвета «Гуандун Саузерн Тайгерс».

Дилэйни, которого не выбрала ни одна команда на драфте НБА 2011 года, провёл два сезона в лиге в составе «Атланты Хоукс». Его средние показатели в регулярном чемпионате в сезонах 2016/17 и 2017/18 годов — 5,7 очка, 2,8 передачи и 1,8 подбора за игру.