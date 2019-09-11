Ерёмин рассказал, что ему не понравилось на ЧМ по баскетболу

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин, чемпион мира 1982 года, выделил два негативных момента, связанных с первенством мира по баскетболу, которое проходит в Китае.

«Первое — слабый уровень судейства. В ходе всего турнира игроки и тренеры самых разных команд предъявляли претензии к арбитрам, чья квалификация явно не соответсвует ЧМ. Уровень судейства значительно ниже мастерства игроков ведущих команд. Когда арбитры начинают трактовать один и тот же эпизод двумя разными решениями, когда в одном матче допускается сверхжёсткая игра, а в другом даётся фол за каждое касание… Я уже не говорю про детские ошибки, как в матче Литва – Франция или Греция – Чехия… Это не говорит о какой-то предвзятости, просто квалификация была очень слабой.

Второе — расширение ЧМ c 24 до 32 команд. Я понимаю, что ФИБА думает над популяризацией баскетбола во всех уголках мира. Но увеличение числа участников сильно отразилось на зрелищности. На первом групповом этапе было много проходных матчей, когда одна команда выигрывала у другой с колоссальным преимуществом», — цитируют Ерёмина «Известия».