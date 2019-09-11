Фурнье: если проиграем в полуфинале, вернёмся в Париж неудачниками
Защитник сборной Франции Эван Фурнье считает, что победа над США будет неважна, если команда уступит в полуфинальной встрече турнира.
«Мы выиграли в четвертьфинале, но если мы проиграем следующий матч, то вернёмся в Париж полными неудачниками. Мы уже видели такое, когда сборная Сербии победила нас на чемпионате мира 2014 года. Мы смогли выиграть четвертьфинал, а потом расслабились. Думаю, что этот опыт должен помочь нам», — приводит слова Фурнье Eurohoops.
В полуфинальной встрече Франция сразится со сборной Аргентины. В другом полуфинале турнира примут участие Испания и Австралия. Полуфинальные матчи пройдут 13 сентября, матч за третье место и финал — 15 сентября.
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