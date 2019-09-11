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Определились все обладатели прямых путёвок на Олимпийские игры-2020

Определились все обладатели прямых путёвок на Олимпийские игры-2020
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

По итогам четвертьфинальных матчей чемпионата мира по баскетболу — 2019 в Китае ещё две команды обеспечили себе прямые путёвки на Олимпийские игры 2020 года. Сборные Франции и Испании гарантировали себе место на Олимпиаде, пробившись в полуфинал чемпионата мира.

В общей сложности на чемпионате мира разыгрывается две путёвки на Олимпийские игры для европейских команд. Из пяти европейских участников мирового первенства в полуфинал смогли пробиться именно две команды — Франция в своём четвертьфинале переиграла США, а Испания — Польшу. Сборные Чехии и Сербии в четвертьфинале уступили австралийцам и аргентинцам соответственно.

Ранее прямые путёвки на Олимпиаду себе обеспечили сборные Австралии, Ирана, Аргентины, США и Нигерии. Сборная Японии получила прямую путёвку на правах страны, принимающей главный старт четырёхлетия. Ещё четыре путёвки будут разыграны в квалификационном турнире, в котором примет участие и сборная России.

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