«Детройт» согласовал годичный контракт с Джо Джонсоном

Руководство «Детройт Пистонс» согласовало годичный контракт с 38-летним свингменом Джо Джонсоном, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Контракт Джонсона будет частично гарантированным.
Ветеран лиги Джонсон последний раз выступал в НБА в 2018 году, после чего долгое время пребывал в статусе свободного агента. В марте 2019 года Джо Джонсон начал выступления в лиге Big3, в сентябре привёл команду к титулу и стал MVP турнира.
За плечами баскетболиста восемнадцать сезонов в НБА. В регулярных чемпионатах он принял участие в 1276 встречах, набирая 16,0 очка, собирая 4,0 подбора и совершая 3,9 передачи. В плей-офф на его счету 120 матчей, в которых он набирал 15,2 очка и собирал 4,2 подбора в среднем. Джонсон — семикратный участник Матча всех звёзд.
- 12 сентября 2019
-
21:20
-
20:51
-
19:05
-
18:06
-
17:44
-
16:11
-
16:00
-
15:07
-
13:19
-
12:03
-
11:09
-
09:51
-
03:58
-
03:02
-
00:40
- 11 сентября 2019
-
23:12
-
22:52
-
20:48
-
19:15
-
18:09
-
17:33
-
16:22
-
15:58
-
14:50
-
13:54
-
12:55
-
11:39
-
10:44
-
09:57
-
07:44
-
00:29
- 10 сентября 2019
-
23:48
-
22:44
-
21:33
-
20:25