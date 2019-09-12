«Детройт» согласовал годичный контракт с Джо Джонсоном

Руководство «Детройт Пистонс» согласовало годичный контракт с 38-летним свингменом Джо Джонсоном, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Контракт Джонсона будет частично гарантированным.

Ветеран лиги Джонсон последний раз выступал в НБА в 2018 году, после чего долгое время пребывал в статусе свободного агента. В марте 2019 года Джо Джонсон начал выступления в лиге Big3, в сентябре привёл команду к титулу и стал MVP турнира.



За плечами баскетболиста восемнадцать сезонов в НБА. В регулярных чемпионатах он принял участие в 1276 встречах, набирая 16,0 очка, собирая 4,0 подбора и совершая 3,9 передачи. В плей-офф на его счету 120 матчей, в которых он набирал 15,2 очка и собирал 4,2 подбора в среднем. Джонсон — семикратный участник Матча всех звёзд.