Брайант объяснил, почему Леонард выбрал «Клипперс», а не «Лейкерс»
Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант, выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, почему, по его мнению, лучший игрок финала НБА 2019 года Кавай Леонард, который в составе «Торонто Рэпторс» стал чемпионом ассоциации, перешёл в другую команду Лос-Анджелеса.
По словам Брайанта, он не сомневается, что в детстве Леонард, уроженец Лос-Анджелеса, болел за «Лейкерс», но ему просто понадобился новый вызов.
«Ну, мне кажется, он хотел попробовать вывести «Клипперс» на новый уровень. Он увидел отличную возможность, поскольку Пол Джордж захотел вместе с ним принять участие в этом вызове. Оба парня из Лос-Анджелеса, «Лейкерс» были их любимой командой. Но люди взрослеют, меняются», — цитирует Брайанта International Business Times.
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