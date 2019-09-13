Видео: лучшие моменты полуфинального матча Кубка мира Испания — Австралия

Сегодня, 13 сентября, в Пекине состоялся полуфинальный матч чемпионата мира по баскетболу, в котором встретились команды Испании и Австралии.

Первая четверть прошла в равной борьбе и завершилась с минимальным преимуществом пиренейцев — 22:21. Во второй десятиминутке команда из Океании перехватила инициативу и на большой перерыв ушла в статусе лидера — 37:32. Во второй половине матча испанцы сумели ликвидировать отставание и перевели игру в овертайм. По итогам двух дополнительных десятиминуток испанцы оказались сильнее, оформив победу со счётом 95:88. Самым результативным в составе победителей стал Марк Газоль, набравший 33 балла.

Официальный канал ФИБА в YouTube опубликовал лучшие моменты встречи Испания — Австралия.