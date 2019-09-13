ЦСКА обыграл «Бандырму» и вышел в финал Gloria Cup
Сегодня, 13 сентября, ЦСКА провёл уже вторую встречу на международном товарищеском турнире Gloria Cup. «Армейцам» противостояла турецкая команда «Бандырма». Противостояние прошло в жёсткой и конкурентной борьбе. Победитель определился лишь в самой концовке четвёртой четверти, когда новобранец москвичей Даррен Хиллиард забросил решающую трёшку. Благодаря этому ЦСКА победил со счётом 87:84 и пробился в финал турнира.
Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 20 очков. 18 баллов в актив записал Уилл Клайберн, ещё 14 баллов на счету тяжёлого форварда сборной России Джоэла Боломбоя.
Новичок команды Янис Стрелниекс пропускал матч из-за травмы, его место в заявке на матч занял молодой Ершов.
- 13 сентября 2019
-
21:24
-
20:58
-
19:50
-
18:57
-
17:47
-
16:55
-
15:40
-
14:50
-
13:30
-
11:50
-
10:44
-
09:31
-
01:04
- 12 сентября 2019
-
23:57
-
22:40
-
21:20
-
20:51
-
19:05
-
18:06
-
17:44
-
16:11
-
16:00
-
15:07
-
13:19
-
12:03
-
11:09
-
09:51
-
03:58
-
03:02
-
00:40
- 11 сентября 2019
-
23:12
-
22:52
-
20:48
-
19:15
-
18:09
Партнерский контент