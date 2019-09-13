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ЦСКА обыграл «Бандырму» и вышел в финал Gloria Cup

ЦСКА обыграл «Бандырму» и вышел в финал Gloria Cup
Баскетбол / Евролига 0

Сегодня, 13 сентября, ЦСКА провёл уже вторую встречу на международном товарищеском турнире Gloria Cup. «Армейцам» противостояла турецкая команда «Бандырма». Противостояние прошло в жёсткой и конкурентной борьбе. Победитель определился лишь в самой концовке четвёртой четверти, когда новобранец москвичей Даррен Хиллиард забросил решающую трёшку. Благодаря этому ЦСКА победил со счётом 87:84 и пробился в финал турнира.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 20 очков. 18 баллов в актив записал Уилл Клайберн, ещё 14 баллов на счету тяжёлого форварда сборной России Джоэла Боломбоя.

Новичок команды Янис Стрелниекс пропускал матч из-за травмы, его место в заявке на матч занял молодой Ершов.

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