Итудис: ЦСКА нужно время, чтобы стать командой

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы команды в товарищеском матче на международном турнире Gloria Cup над «Бандырмой» (87:84), дав понять, что коллектив, в который влилось множество новичков, ещё не стал единым целым.
«Нам нужно время, чтобы стать командой. Слишком рано ждать идеальной игры. Во второй половине мы изменились, стали лучше обороняться, в ключевые моменты забирали отскоки. На финише нам немного повезло в некоторых ситуациях, но мы сражались, владели инициативой.
Единственное, что волновало меня сегодня – и улучшение придёт с тренировками, – это штрафные. 58% – это очень низкий процент для нашего уровня. В целом матч получился хорошим, это позволит нам о многом поговорить, проанализировать", — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.
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