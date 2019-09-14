Керр прокомментировал решение Ливингстона завершить карьеру

Вчера, 13 сентября, стало известно, что экс-защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Шон Ливингстон принял решение завершить карьеру. Такой его шаг прокомментировал наставник «Уорриорз» Стив Керр, выразив баскетболисту благодарность за годы совместной работы.

«Сложно передать, насколько я благодарен, что тренировал этого парня минувшие пять лет. Что за удивительное сочетание таланта, характера и достоинства. Мне будет не хватать его спокойного лидерства, его проходов и прыжков с разворота в посте. Впереди всё самое лучшее», — написал специалист на своей официальной странице в «Твиттере».

Шон Ливингстон выступал в составе «Голден Стэйт» с 2014 года и трижды становился с командой чемпионом НБА. В июле руководство «Уорриорз» отчислило его из состава.