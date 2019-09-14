Месси поздравил сборную Аргентины с выходом в финал ЧМ по баскетболу

Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал триумфальное шествие сборной Аргентины по баскетболу на Кубке мира — 2019. Вчера, 13 сентября, аргентинцы в полуфинале турнира обыграли команду Франции.

«Финал. Потрясающе. Парни, поздравляю ещё раз. Аргентина, вперёд», — написал футболист.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Месси в «Инстаграме». К сообщению также было прикреплено видео с празднованием аргентинской команды.

В ходе плей-офф аргентинцы выбили из турнира одних из фаворитов чемпионата — команду Сербии, а в полуфинале остановили французов, которые лишили шансов на медали сборную США. Финал мирового первенства по баскетболу состоится завтра 15 сентября. За золотые награды аргентинцы сразятся с командой Испании.