Месси поздравил сборную Аргентины с выходом в финал ЧМ по баскетболу
Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал триумфальное шествие сборной Аргентины по баскетболу на Кубке мира — 2019. Вчера, 13 сентября, аргентинцы в полуфинале турнира обыграли команду Франции.
«Финал. Потрясающе. Парни, поздравляю ещё раз. Аргентина, вперёд», — написал футболист.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Месси в «Инстаграме». К сообщению также было прикреплено видео с празднованием аргентинской команды.
В ходе плей-офф аргентинцы выбили из турнира одних из фаворитов чемпионата — команду Сербии, а в полуфинале остановили французов, которые лишили шансов на медали сборную США. Финал мирового первенства по баскетболу состоится завтра 15 сентября. За золотые награды аргентинцы сразятся с командой Испании.
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