Сборная США обыграла Польшу и заняла на Кубке мира — 2019 седьмое место

В Пекине завершился матч Кубка мира — 2019 за седьмое место. В нём встретились национальные команды США и Польши.

Американцы уверенно начали поединок и уже в первом игровом отрезке оформили рывок — 28:14. К большому перерыву преимущество подопечных Поповича выросло до 17 очков — 47:30. В третьей четверти поляки сумели отыграть 9 очков, но сборная США не позволила им развить успех и контролировала происходящее на паркете в четвёртой четверти, оформив победу со счётом 87:74.

Самым результативным в составе сборной США стал Донован Митчелл, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 10 передач. Ещё 14 баллов американцам принёс Джо Харрис. У поляков лучшим стал форвард «Зенита» Матеуш Понитка, набравший 18 очков и 7 подборов.