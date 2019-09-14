Сборная США обыграла Польшу и заняла на Кубке мира — 2019 седьмое место
В Пекине завершился матч Кубка мира — 2019 за седьмое место. В нём встретились национальные команды США и Польши.
Американцы уверенно начали поединок и уже в первом игровом отрезке оформили рывок — 28:14. К большому перерыву преимущество подопечных Поповича выросло до 17 очков — 47:30. В третьей четверти поляки сумели отыграть 9 очков, но сборная США не позволила им развить успех и контролировала происходящее на паркете в четвёртой четверти, оформив победу со счётом 87:74.
Самым результативным в составе сборной США стал Донован Митчелл, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 10 передач. Ещё 14 баллов американцам принёс Джо Харрис. У поляков лучшим стал форвард «Зенита» Матеуш Понитка, набравший 18 очков и 7 подборов.
ЧМ-2019 (м). За 7-е место
14 сентября 2019, суббота. 11:00 МСК
США
Окончен
87 : 74
Польша
США: Митчелл - 16, Харрис - 14, Миддлтон - 13, Уайт - 12, Барнс - 10, Браун - 8, Тёрнер - 7, Пламли - 4, Лопес - 3, Смарт, Тейтум, Уокер
Польша: Понитка - 18, Вачиньски - 17, Слотер - 15, Кулиг - 9, Соколовский - 7, Хрицанюк - 4, Бальцеровски - 2, Олейничак - 2, Цель, Лачиньский, Грушецки, Кошарек
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