Попович — о провале США на ЧМ-2019: это не значит, что нам нужно что-то менять

Главный тренер сборной США по баскетболу Грег Попович подвёл итоги Кубка мира для своей команды. По итогам первенства американцы заняли лишь седьмое место, что стало худшим результатом в её истории.

«Кто-то хочет начать обвинять нас. Но это глупое отношение, это совершенно незрелая позиция. Отношение, будто мы должны выиграть золото, лишь показывает неуважительное отношение к другим командам.

У каждого своя жизнь, у кого-то что-то случается в семье, кто-то травмирован. Я был доволен своей командой, как никакой другой. Что делать Америке со своим баскетболом? Двигаться дальше. Мы тренируем, а они играют и мы делаем всё, что в наших силах. Этот результат не значит, что нам что-то нужно менять.



Некоторые команды на чемпионате мира играют одним и тем же составом 8-10 лет. Наш коллектив только продолжает свой рост, они никогда прежде не играли вместе", — приводит слова Поповича Eurohoops.



