Джорджевич: ушёл бы из сборной Сербии при любом исходе чемпионата мира — 2019

Главный тренер сборной Сербии по баскетболу Саша Джорджевич прокомментировал своё решение подать в отставку.



«Я принял решение уйти из сборной ещё до чемпионата мира. Я бы сделал это при любом исходе турнира. Мне просто хочется проводить лето со своей семьёй», — приводит слова Саши Джорджевича Sportando.



Джорджевич возглавлял сборную Сербии с 2013 года. Результат завершающегося чемпионата мира стал худшим в его тренерской карьере в национальной команде на крупных международных турнирах. В 2014 году сборная Сербии стала второй на чемпионате мира, в 2015-м — заняла четвёртое место на Евробаскете. В 2016 году Джорджевич привёл сборную Сербии к серебряным медалям Олимпийских игр, а в 2017-м вместе с ним команда заняла второе место на Евробаскете.



