Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Норвич Сити» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Джорджевич: ушёл бы из сборной Сербии при любом исходе чемпионата мира — 2019

Джорджевич: ушёл бы из сборной Сербии при любом исходе чемпионата мира — 2019
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Главный тренер сборной Сербии по баскетболу Саша Джорджевич прокомментировал своё решение подать в отставку.

«Я принял решение уйти из сборной ещё до чемпионата мира. Я бы сделал это при любом исходе турнира. Мне просто хочется проводить лето со своей семьёй», — приводит слова Саши Джорджевича Sportando.

Джорджевич возглавлял сборную Сербии с 2013 года. Результат завершающегося чемпионата мира стал худшим в его тренерской карьере в национальной команде на крупных международных турнирах. В 2014 году сборная Сербии стала второй на чемпионате мира, в 2015-м — заняла четвёртое место на Евробаскете. В 2016 году Джорджевич привёл сборную Сербии к серебряным медалям Олимпийских игр, а в 2017-м вместе с ним команда заняла второе место на Евробаскете.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент