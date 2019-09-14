Джорджевич: ушёл бы из сборной Сербии при любом исходе чемпионата мира — 2019

Главный тренер сборной Сербии по баскетболу Саша Джорджевич прокомментировал своё решение подать в отставку.
«Я принял решение уйти из сборной ещё до чемпионата мира. Я бы сделал это при любом исходе турнира. Мне просто хочется проводить лето со своей семьёй», — приводит слова Саши Джорджевича Sportando.
Джорджевич возглавлял сборную Сербии с 2013 года. Результат завершающегося чемпионата мира стал худшим в его тренерской карьере в национальной команде на крупных международных турнирах. В 2014 году сборная Сербии стала второй на чемпионате мира, в 2015-м — заняла четвёртое место на Евробаскете. В 2016 году Джорджевич привёл сборную Сербии к серебряным медалям Олимпийских игр, а в 2017-м вместе с ним команда заняла второе место на Евробаскете.
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