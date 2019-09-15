За кого вы будете болеть в финале Кубка мира по баскетболу?

Сегодня, 15 сентября, в Пекине состоится финальный матч Кубка мира по баскетболу. В решающей встрече за медали поборются национальные команды Испании и Аргентины. В преддверии последнего матча турнира «Чемпионат» проводит опрос, кому отдают симпатии читатели сайта.
Опрос также можно пройти на платформе Playbuzz.
Напомним, в полуфинале турнира испанцы в двух овертаймах сумели сломить сопротивление сборной Австралии. Что касается аргентинцев, то коллектив из Южной Америки, ведомый 39-летним ветераном Луисом Сколой, в полуфинале уверенно победил Францию, которая остановила на турнире США.
Два предыдущих чемпионата мира выигрывала команда США, в 2006 году на турнире триумф праздновала Испания. Финальная встреча Кубка мира — 2019 стартует в 15:00 мск.
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