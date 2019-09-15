Франция победила Австралию и завоевала бронзу Кубка мира — 2019
В Пекине завершился матч мирового первенства по баскетболу за третье место. Бронзовые награды чемпионата разыгрывали команды Австралии и Франции.
Австралийцы уверенно начали встречу и после первой четверти вели с разницей в 5 очков — 16:11. К большому перерыву преимущество подопечных Леманиса выросло до 9 очков — 30:21. В третьей четверти французы полноценно вернулись в игру и сократили отставание до 4 баллов — 42:46. В заключительном игровом отрезке европейская команда выдала мощный рывок и в итоге одержала уверенную победу — 67:59. Таким образом, сборная Франции заняла на чемпионате мира третье место.
Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 19 баллов. У Австралии 17 очков в активе Джо Инглза.
ЧМ-2019 (м). За 3-е место
15 сентября 2019, воскресенье. 11:00 МСК
Франция
Окончен
67 : 59
Австралия
Франция: Нтиликина, М'Байе, Батюм, Фурнье, де Коло, Пуарье, Альбиси, Лабери, Лессор, Гобер, Тупан, Лякомб
Австралия: Собей, Глиддон, Гоулдинг, Миллз, Богут, Инглс, Деллаведова, Кэй, Бэйнс, Барлоу, Ландейл, Крик
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