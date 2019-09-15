Главный тренер сборной Австралии: тяжело смотреть на то, как больно игрокам

Главный тренер сборной Австралии по баскетболу Андрей Леманис прокомментировал итоги чемпионата мира — 2019 в Китае. Сборная Австралии заняла четвёртое место, уступив в матче за бронзу сборной Франции (59:67). По словам Леманиса, ему тяжело смотреть на то, как переживают игроки команды, упустив возможность завоевать призовое место.
«Тяжелее всего смотреть на этих парней, которые с таким энтузиазмом и страстью отдавались игре за национальную сборную. Они делали это не ради денег.
Ребята пожертвовали своим летом, потому что у них было желание представить свою страну на международной арене и добиться чего-то особенного. Мне очень тяжело смотреть на то, как им сейчас больно. Но я горжусь этой командой и тем, как мы выступали», — приводит слова Леманиса Eurohoops.
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