Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уотфорд» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Главный тренер сборной Австралии: тяжело смотреть на то, как больно игрокам

Главный тренер сборной Австралии: тяжело смотреть на то, как больно игрокам
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Главный тренер сборной Австралии по баскетболу Андрей Леманис прокомментировал итоги чемпионата мира — 2019 в Китае. Сборная Австралии заняла четвёртое место, уступив в матче за бронзу сборной Франции (59:67). По словам Леманиса, ему тяжело смотреть на то, как переживают игроки команды, упустив возможность завоевать призовое место.

«Тяжелее всего смотреть на этих парней, которые с таким энтузиазмом и страстью отдавались игре за национальную сборную. Они делали это не ради денег.

Ребята пожертвовали своим летом, потому что у них было желание представить свою страну на международной арене и добиться чего-то особенного. Мне очень тяжело смотреть на то, как им сейчас больно. Но я горжусь этой командой и тем, как мы выступали», — приводит слова Леманиса Eurohoops.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент