«Химки» уступили «Милану» в финале международного турнира в Кальяри
Подмосковные «Химки» уступили «Милану» в финале международного турнира в Кальяри, сообщает официальный сайт подмосковной команды. В первой четверти российской команде удалось создать отрыв в 12 очков, однако уже во втором игровом отрезке «Милану» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд — перед большим перерывом счёт на табло был 37:36 в пользу итальянцев.
Вторая половина игры прошла в равной борьбе, в которой химчане то и дело выходили вперед, но каждый рад «Милан» догонял. С равным счетом (73:73) команды добрались до концовки. В концовке чуть сильнее оказались итальянцы. Встреча завершилась со счётом 79:78 в пользу итальянцев.
В составе химчан самым результативным стал Янис Тимма, набравший 23 очка.
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