Футболист Агуэро поздравил сборную Аргентины со 2-м местом на ЧМ по баскетболу

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро поздравил соотечественников, которые на чемпионате мира по баскетболу заняли второе место, уступив в финале команде Испании со счётом 75:95. Аргентина преодолела групповой турнир, где одним из её соперников была сборная России, в четвертьфинале обыграла Сербию, а в полуфинале — Францию.

«Горжусь сборной Аргентины по баскетболу! Поздравления с прекрасным турниром и серебряными медалями. Вперёд, Аргентина!» — написал Агуэро в своём «твиттере».

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В составе сборной Аргентины по футболу Агуэро стал олимпийским чемпионом 2008 года, а на взрослом уровне завоевал три серебряные медали и одну бронзовую. Он стал серебряным призёром чемпионата мира 2014 года и Кубков Америки 2015 и 2016 годов, а также стал третьим на Кубке Америки 2019 года.