«Бруклин» знал о подписании контрактов с Ирвингом и Дюрантом до открытия рынка

«Бруклин Нетс» был уверен в подписании контракта с Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом ещё до открытия рынка, сообщает The New York Daily News. Однако доказать нарушение тамперинга невозможно. Ранее НБА сообщила, что доказанное нарушение правила по договорённости с игроками до открытия окна переходов будет приводить к штрафу в $ 6 млн для клубов.
Дюрант 31 июня подписал контракт с «Бруклин Нетс» на четыре года, Кевин заработает за это время $ 164 млн. Дюрант выступает в составе «Голден Стэйт Уорриорз» с 2016 года. За это время он дважды завоёвывал титул чемпиона НБА. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 78 матчах, набирая в них 26,0 очка, собирая 6,4 подбора и совершая 5,9 передачи в среднем.
Кайри Ирвинг подписал четырёхлетний контракт на общую сумму $ 141 млн. 27-летний Ирвинг последние два года выступал за «Бостон Селтикс». В минувшем сезоне он набирал 23,8 очка, совершал 5 подборов и отдавал 6,9 передачи за 33 минуты игры в регулярном чемпионате и записывал в актив 21,3 очка, 4,4 подбора и 7 передач за 37 минут в плей-офф.
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