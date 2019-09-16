Владелец «Хьюстона»: обмен Пола не связан с конфликтом с Харденом

Владелец «Хьюстон Рокетс» Тилман Фертитта заявил, что обмен Криса Пола на Расселла Уэстбрука не связан с конфликтом между Полом и Джеймсом Харденом. Ранее в прессе появилась информация, что на обмене Криса Пола настоял именно Джеймс Харден.



«Не думаю, что решение обменять Пола на Уэстбрука связано с конфликтом Криса и Джеймса Хардена. Наши люди просто решили, что это лучший вариант выйти на новый уровень игры. Думаю, что Крис прекрасно справится со своей ролью в «Оклахома-Сити Тандер». Он на многое способен. В последние годы у него было много травм, но он всё ещё один из лучших на своей позиции. Но нам казалось, что Расселл Уэстбрук лучше подходит тому стилю, в котором мы планируем играть», — приводит слова Тилмана Фертитты The Athletic.