Марк Газоль залпом выпил банку пива во время чествования сборной Испании

Центровой «Торонто Рэпторс» и сборной Испании Марк Газоль во время чествования сборной Испании по баскетболу, которая одержала победу на мировом первенстве, залпом выпил банку пива. Видеозапись была опубликована в твиттер-аккаунте Eurohoops.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Eurohoops.



Марк Газоль стал вторым игроком в истории, кому удалось за один год стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации и чемпионата мира. Примечательно, что во время празднования чемпионского титула «Торонто Рэпторс» Газоль залпом выпил бутылку вина.



Сборная Испании стала чемпионом мира во второй раз в истории — первый титул датируется 2006 годом. Газоль после турнира заявил, что, возможно, больше не будет принимать участия в мировых первенствах в составе сборной.