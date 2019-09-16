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Марк Газоль залпом выпил банку пива во время чествования сборной Испании

Марк Газоль залпом выпил банку пива во время чествования сборной Испании
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Центровой «Торонто Рэпторс» и сборной Испании Марк Газоль во время чествования сборной Испании по баскетболу, которая одержала победу на мировом первенстве, залпом выпил банку пива. Видеозапись была опубликована в твиттер-аккаунте Eurohoops.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Eurohoops.

Марк Газоль стал вторым игроком в истории, кому удалось за один год стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации и чемпионата мира. Примечательно, что во время празднования чемпионского титула «Торонто Рэпторс» Газоль залпом выпил бутылку вина.

Сборная Испании стала чемпионом мира во второй раз в истории — первый титул датируется 2006 годом. Газоль после турнира заявил, что, возможно, больше не будет принимать участия в мировых первенствах в составе сборной.

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