Джордан и другие владельцы клубов НБА выпустят новую марку текилы

Легендарный баскетболист Майкл Джордан, являющийся владельцем «Шарлотт Хорнетс», выпустит новую марку текилы совместно с владельцами других клубов Национальной баскетбольной ассоциации, сообщил журналист Даррен Ровелл.
«Майкл Джордан, владелец «Бостон Селтикс» Вик Грусбек, владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс и владелец «Милуоки Бакс» Уэс Иденс выпустят новую марку текилы. Цены: $ 70 за Blanco, $ 90 за Reposado, $ 130 за Anejo и $ 1600 за Extra Anejo», — написал Ровелл в своём «твиттере».
Посмотреть фото можно в «Твиттере».
Сообщается, что в проект инвестировано несколько миллионов долларов и что Джордан присоединился к группе дегустаторов, которые протестировали более тысячи различных видов текилы, прежде чем определились с собственным брендом.
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