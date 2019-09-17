Второй номер драфта-2003 возобновил карьеру
Второй номер драфта НБА 2003 года сербский центровой Дарко Миличич принял решение возобновить карьеру, сообщает Sportando. Баскетболист подписал контракт с командой четвёртого сербского дивизиона «Нови-Сад».
«Рад, что смогу помочь расти молодым игрокам. Мы будем делать всё возможное, чтобы стать конкурентоспособными», — сказал Миличич.
Дарко Миличич считается одним из самых крупнейших бастов в истории НБА. На драфте 2003 года он был выбран командой «Детройт Пистонс» под вторым номером. С командой из Мичигана он стал чемпионом НБА в 2004 году, но закрепиться в НБА так и не сумел.
Всего за девять лет в НБА он сменил шесть команд и провёл 468 матчей в регулярных чемпионатах, набирая в них 6,0 очка и собирая 4,2 подбора в среднем.
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