Второй номер драфта-2003 возобновил карьеру

Второй номер драфта НБА 2003 года сербский центровой Дарко Миличич принял решение возобновить карьеру, сообщает Sportando. Баскетболист подписал контракт с командой четвёртого сербского дивизиона «Нови-Сад».

«Рад, что смогу помочь расти молодым игрокам. Мы будем делать всё возможное, чтобы стать конкурентоспособными», — сказал Миличич.

Дарко Миличич считается одним из самых крупнейших бастов в истории НБА. На драфте 2003 года он был выбран командой «Детройт Пистонс» под вторым номером. С командой из Мичигана он стал чемпионом НБА в 2004 году, но закрепиться в НБА так и не сумел.

Всего за девять лет в НБА он сменил шесть команд и провёл 468 матчей в регулярных чемпионатах, набирая в них 6,0 очка и собирая 4,2 подбора в среднем.