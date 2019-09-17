Фридзон: даже таким составом Россия могла показать лучший результат на ЧМ-2019

Защитник «Локомотива-Кубань» и сборной России по баскетболу Виталий Фриздон поделился мыслями о выступлении национальной команды на Кубке мира—2019. По его словам, россияне могли добиться более высокого результата, чем выход во второй групповой этап турнира.

«Мы поставили себе высокую планку, поэтому могли выступить лучше, но в ходе турнира сами эту планку снизили, к сожалению. Несмотря на отсутствие ряда игроков, даже таким составом могли выходить в четвертьфинал, как минимум. На мой взгляд, не хватило именно глубины «скамейки».

Если бы в составе было ещё два-три игрока топового уровня, то поборолись бы не только за четвертьфинал. Но повторюсь, даже таким составом мы могли показать лучший результат», — цитирует Фридзона официальный сайт «Локомотива-Кубань».