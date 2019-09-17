Лиллард планирует сыграть за сборную США на Олимпиаде в Токио
Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард признался, что планирует сыграть за национальную команду США на Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.
«Планирую быть частью этого. Планирую сыграть на Олимпийских играх», — приводит слова баскетболиста Clutch Points.
Лиллард — не первый звёздный игрок НБА, выразивший готовность помочь национальной команде на главном турнире четырёхлетия. Ранее о намерениях сыграть за сборную США в Токио заявили баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и Дрэймонд Грин.
Напомним, на недавно завершившемся чемпионате мира сборная США выступала практически без всех основных игроков и показала худший результат в истории, заняв лишь седьмое место.
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