Карри подтвердил желание сыграть за США на Олимпиаде

15 сентября стало известно, что разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри выразил готовность выступить за сборную США по баскетболу на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Карри подтвердил своё желание, отметив, что дважды выигрывал чемпионат мира, но никогда не принимал участия в Олимпиадах.
«Да, таков план. Знаете, давайте постучим по дереву. Не хочется ведь, чтобы вмешались травмы или что-то в этом роде. Я никогда не был членом олимпийской команды. Я дважды выступал в командах, которые брали золотые медали чемпионата мира. Но Олимпиада — это тот опыт, который мне хочется получить», — приводит слова Карри ESPN.
На чемпионате мира 2019 года, который прошёл в Китае, сборная США заняла лишь седьмое место, после того как проиграла Франции в четвертьфинале. Несмотря на это, Карри уверен, что американцам по-прежнему нет равных в баскетболе.
«Мы по-прежнему лучше всех», — заявил он.
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