Суд удовлетворил 43-миллионый иск РФБ к бывшему президенту Аникеевой

Симоновский суд Москвы удовлетворил иск Российской федерации баскетбола к её бывшему президенту Юлии Аникеевой на 42,8 миллиона рублей, сообщает РИА «Новости».
В рамках дела о хищении у РФБ 44 миллионов рублей Чертановский суд Москвы в октябре 2017 года приговорил Аникееву к 4,5 года колонии общего режима. Аникеева не пришла на оглашение приговора, скрылась от следствия, её объявили в розыск.
Следствие считает, что в 2014-2015 годах бывший исполнительный директор РФБ Дмитрий Домани, главный бухгалтер организации Михаил Кочарян и Аникеева присвоили себе 127 миллионов рублей, составив подложные документы. Кочарян умер в 2016 году, производство в отношении него было прекращено. Ещё одна фигурантка дела, бухгалтер Елена Силина, в марте 2017 года получила 3,5 года колонии за пособничество в хищении. Что касается Домани, то его дело слушается в Чертановском суде Москвы.
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