Карри: было бы здорово снова выиграть титул MVP
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри подчеркнул, что хотел бы в третий раз в карьере получить звание самого ценного игрока Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я всегда говорил, что играю так, будто я — лучший игрок на площадке. У меня такая установка, и она не зависит от ситуации. Это не значит, что я бросаю по кольцу в каждой атаке. Но я активен и уверен в себе. Эта установка будет у меня оставаться до самого конца карьеры.
По правде говоря, было бы здорово выиграть титул MVP. Я уже получал его, и мне хотелось бы добиться этого снова. Я всегда стараюсь выйти за границы возможного. В этом сезоне вы не увидите ничего принципиально нового в моей игре», — приводит слова Стефена Карри ESPN.
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