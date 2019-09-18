Карри: было бы здорово снова выиграть титул MVP

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри подчеркнул, что хотел бы в третий раз в карьере получить звание самого ценного игрока Национальной баскетбольной ассоциации.



«Я всегда говорил, что играю так, будто я — лучший игрок на площадке. У меня такая установка, и она не зависит от ситуации. Это не значит, что я бросаю по кольцу в каждой атаке. Но я активен и уверен в себе. Эта установка будет у меня оставаться до самого конца карьеры.



По правде говоря, было бы здорово выиграть титул MVP. Я уже получал его, и мне хотелось бы добиться этого снова. Я всегда стараюсь выйти за границы возможного. В этом сезоне вы не увидите ничего принципиально нового в моей игре», — приводит слова Стефена Карри ESPN.