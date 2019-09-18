Уолт Фрейзер: обмен в «Кливленд» был равносилен обмену в Сибирь
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Уолт Фрейзер рассказал о своём обмене из «Нью-Йорк Никс» в «Кливленд Кавальерс» в 1977 году.
«Тогда меня обменяли в «Кливленд». Это был похоже на обмен в Сибирь. Там был всего один журналист, и при этом он не работал по выходным», — приводит слова Фрейзера TalkBasket.
Фрейзер дважды становился чемпионом НБА вместе с «Нью-Йорк Никс» в 1970 и 1973 годах, а в 1987 году был в включён в баскетбольный Зал славы. В 1996-м включён в список 50 величайших игроков в истории Национальной баксетбольной ассоциации.
В общей сложности в составе «Нью-Йорка» Фрезер отыграл 10 лет, за «Кливленд» Фрейзер выступал на протяжении трёх сезонов. В 1980 году Фрейзер завершил игровую карьеру.
- 18 сентября 2019
-
19:04
-
18:02
-
17:49
-
16:05
-
14:55
-
13:25
-
12:40
-
11:30
-
10:30
-
09:24
-
00:52
- 17 сентября 2019
-
23:47
-
22:37
-
21:47
-
20:25
-
19:21
-
19:05
-
17:55
-
15:48
-
14:41
-
13:43
-
12:44
-
11:38
-
10:47
-
09:31
-
08:31
- 16 сентября 2019
-
23:38
-
22:46
-
21:29
-
20:50
-
19:33
-
18:41
-
17:48
-
16:39
-
15:55
Партнерский контент