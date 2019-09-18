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Уолт Фрейзер: обмен в «Кливленд» был равносилен обмену в Сибирь

Уолт Фрейзер: обмен в «Кливленд» был равносилен обмену в Сибирь
Баскетбол / НБА 0

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Уолт Фрейзер рассказал о своём обмене из «Нью-Йорк Никс» в «Кливленд Кавальерс» в 1977 году.

«Тогда меня обменяли в «Кливленд». Это был похоже на обмен в Сибирь. Там был всего один журналист, и при этом он не работал по выходным», — приводит слова Фрейзера TalkBasket.

Фрейзер дважды становился чемпионом НБА вместе с «Нью-Йорк Никс» в 1970 и 1973 годах, а в 1987 году был в включён в баскетбольный Зал славы. В 1996-м включён в список 50 величайших игроков в истории Национальной баксетбольной ассоциации.

В общей сложности в составе «Нью-Йорка» Фрезер отыграл 10 лет, за «Кливленд» Фрейзер выступал на протяжении трёх сезонов. В 1980 году Фрейзер завершил игровую карьеру.

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