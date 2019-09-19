Источник: Мотовилов перешёл в «Локомотив-Кубань»

21-летний баскетболист сборной России Григорий Мотовилов, который в минувшем сезоне выступал за «Спартак-Приморье» в Суперлиге-1, подписал контракт с «Локомотивом-Кубань», выступающим в Единой лиге ВТБ, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
«Мотовилов подписал контракт с «Локо» и вылетел в Турцию на предсезонный турнир», — сообщил источник.
Предполагается, что соглашение Мотовилова рассчитано на два сезона с опцией продления ещё на сезон. Взамен «Спартак-Приморье» получит двух игроков молодёжной команды «Локомотива-Кубань».
Мотовилов защищал цвета сборной России на чемпионате мира — 2019, который прошёл в Китае. Баскетболист принял участие во всех пяти матчах сборной на турнире. Его средние показатели составили 4,6 очка и 1,2 передачи за 14,5 минуты на паркете.
- 19 сентября 2019
-
09:36
-
00:55
- 18 сентября 2019
-
23:29
-
22:53
-
21:43
-
20:38
-
19:04
-
18:02
-
17:49
-
16:05
-
14:55
-
13:25
-
12:40
-
11:30
-
10:30
-
09:24
-
00:52
- 17 сентября 2019
-
23:47
-
22:37
-
21:47
-
20:25
-
19:21
-
19:05
-
17:55
-
15:48
-
14:41
-
13:43
-
12:44
-
11:38
-
10:47
-
09:31
-
08:31
- 16 сентября 2019
-
23:38
-
22:46
-
21:29