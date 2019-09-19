Источник: Мотовилов перешёл в «Локомотив-Кубань»

21-летний баскетболист сборной России Григорий Мотовилов, который в минувшем сезоне выступал за «Спартак-Приморье» в Суперлиге-1, подписал контракт с «Локомотивом-Кубань», выступающим в Единой лиге ВТБ, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

«Мотовилов подписал контракт с «Локо» и вылетел в Турцию на предсезонный турнир», — сообщил источник.

Предполагается, что соглашение Мотовилова рассчитано на два сезона с опцией продления ещё на сезон. Взамен «Спартак-Приморье» получит двух игроков молодёжной команды «Локомотива-Кубань».

Мотовилов защищал цвета сборной России на чемпионате мира — 2019, который прошёл в Китае. Баскетболист принял участие во всех пяти матчах сборной на турнире. Его средние показатели составили 4,6 очка и 1,2 передачи за 14,5 минуты на паркете.