Брайант объяснил, почему хотел стать чемпионом без О'Нила

Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант, выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, почему стремился стать чемпионом без Шакила О'Нила в составе команды. Брайант и О'Нил вместе взяли три титула с 2000 по 2002 год, а в 2009 и 2010 годах Коби побеждал уже без Шакила.

«Несмотря на три чемпионских титула подряд, я знал, что по окончании моей карьеры будут говорить, что я стал великим только потому, что играл вместе с Шаком. Поэтому нам с Шаком было важно разойтись. Я не хотел, чтобы люди использовали этот аргумент против меня, поэтому мне было важно завоевать титул без Шака.

Я хотел, чтобы люди видели, чего я в состоянии достичь сам, без Шака. Это был важный движущий фактор. Шак был всесокрушающей силой», — цитирует Брайанта The Players' Tribune.