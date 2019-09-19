Каммингс: «Локомотив-Кубань» может очень неплохо действовать даже на этом этапе

Баскетболист «Локомотива-Кубань» Уилл Каммингс поделился впечатлениями от проходящего товарищеского турнира Gold Majesty Сevat Soydas в Бурсе.



«Наконец-то собралась вся команда, парни приехали из национальных сборных и мы можем готовиться к сезону в полном составе. Вчерашний матч показал, что мы можем очень неплохо действовать даже на этом этапе. Через пару недель нас ждет первый матч в Еврокубке, поэтому сейчас очень важно улучшить командную химию, которая является важнейшим слагаемым успешного сезона и наших будущих побед!», — приводит слова Уилла Каммингса официальный сайт краснодарской команды.

В первом матче турнира краснодарцы победили «Дарушшафаку».