«Локомотив-Кубань» разгромил «Орманспор» с разницей в 31 очко
«Локомотив-Кубань» продолжает выступления на международном товарищеском турнире Сevat Soydas Cup, который проходит в эти дни в турецкой Бурсе. Вчера, 18 сентября, «железнодорожники» обыграли «Дарушшафаку» — 85:77. Уже сегодня, 19 сентября, краснодарцы провели вторую встречу и снова победили. На этот раз «Локо» справился с «Орманспором», не оставив от соперника камня на камне — 101:70.
Исход встречи был ясен уже после первой половины, когда подопечные Банки опережали «Орманспор» на 18 очков — 49:31.
Напомним, в межсезонье «Локо» значительно обновил состав. Также коллектив возглавил новый тренер, итальянец Лука Банки.
На турнире в Бурсе выступает ряд других турецких команд, в том числе «Бешикташ» и «Тофаш».
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